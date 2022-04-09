頻赴聽證會博曝光　許智峯多次唱衰香港　更鼓吹投白票　

許智峯自流亡海外後，一直未有收歛行為，反而四處燃點火頭，在外「唱衰」香港，又插手香港事務，包括頻繁出席外國聽證會，呼籲制裁中國及香港，又遊說公眾於立法會選舉投白票，令不少港人誤墮法網被捕。而許亦不忘「掠水」，開設網上平台帳戶，並發表抗爭文章，要求網民付費閱讀。

流亡初期，許智峯已頻頻於社交平台發表「偉論」，當中他在去年2月指與各國不同的議員及官員、幕僚、研究員等網上會面，要求盡快制裁中國及於經濟上孤立中國，遊說各國放寬讓香港人在歐洲學習及工作的「救生艇計劃」。

至去年4月，許智峯流竄到澳洲，期間於當地中國領事館開幕時示威，亦接受當地傳媒專訪及出席時政節目繼續「唱衰」香港。及至同年8月，許出席澳洲國會聽證會，向公眾闡述香港人權大倒退，甚至呼籲澳洲國會關注李宇軒案，促澳洲政府對香港官員實施制裁，甚至要杯葛北京冬奧、要求聯合國派特使監察香港人權狀況等。

許智峯亦企圖染指香港事務，他去年在社交平台呼籲港人投白票，以反制立法會選舉，被保安局局長鄧炳強點名批評「叫人衝、自己鬆」，行為卑劣。廉政公署其後迅速拘捕多名涉轉載貼文人士，許隨即「跪低」，呼籲公眾停止轉載，以保障自身安全。其行為被網民抨擊，指他在外國做「冷氣軍師」。而廉署其後亦通緝許智峯，涉嫌煽惑他人在立法會換屆選舉投白票及不投票。