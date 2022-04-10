新蒲崗工廈闢百家樂賭場　警拘18人檢30萬元籌碼

黃大仙警區特別職務隊根據情報及深入調查，昨晚(9日)10時左右，突擊搜查新蒲崗彩虹道202-204號華懋工業大廈AB座一個目標單位，檢獲大量賭具、面值約30萬港元籌碼，單位內18人被捕，包括一名男主持及17名賭客，警方相信行動已成功搗破東九龍區一個非法百家樂賭場。

被捕的男主持人，涉嫌經營賭博場所及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）。另外，單位內17名男女賭客，亦涉嫌在賭博場所內賭博被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），被警方發出定額罰款通知書。18名被捕男女，已被帶署扣留調查。

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款500萬港元及監禁7年；任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款為5萬港元及監禁9個月，市民切勿以身試法。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。