谷針劣招　逼長者接種　當家屬無到

政府引用法例「大石砸死蟹」向長者埋手逼針，社會福利署去信安老院，表明不會接受非法定監護人反對長者打針。東網近日接獲不少讀者反映，收到社署發出的最新意願書，內文指若家人不屬「法定監護人」或「監護申請人」，當醫生診斷認為適合接種，就會為長者打針。讀者怒斥當局一再修改準則及指引向長者「逼針」，更擔心長者若針後出現意外，不知道最後由誰負責。

讀者溫先生稱，其93歲婆婆居於老人院2年，患有「三高」及認知障礙；考慮到接種風險，即使2月底，院舍曾一度向他們發出意願書，溫生一家亦早於信中表明「不同意」院方為其長者親友接種疫苗。直至本月6日再收到社署發出的最新意願書，稱：「若親屬仍然反對院友接種疫苗，必須證明其為『法定監護人』或已在4月4日前申請為『監護申請人』，並在發信日期後14天內回覆。」

溫先生霎時感到徬徨，向院舍查詢，對方回覆「法定監護人」必須向法院申請，並由法院正式證明。惟他考慮到申請需時，加上現時法庭大部分非緊急處理程序延期滯後，即使申請亦無補於事，根本無法趕及截止日期前提交證明，擔心婆婆稍後會遭院方「逼針」，甚至發生意外。據了解，溫先生一家正商討研究，將其老邁的婆婆暫時接出老人院。

行政長官林鄭月娥表示，現有5%家屬對長者接種提書面反對，但核心小組認為，家人反對與醫生專業判斷對病人最佳利益之間，應該要有平衡的看法；若醫生認為院舍長者無醫療原因不可以打針，就應為他們打針。醫生判斷更應被重視，她否認改變政策，只是釐清考慮，不應只關注「出事邊個負責」。

社署回應說，院舍外展接種計劃推行至今，仍有約10%安老院友拒絕接種或因家屬反對而尚未接種新冠疫苗，故政府藉此機會釐清由4月4日起，只接納《精神健康條例》下的條文規定，即不會接受非法定監護人反對長者打針。社署亦會保持和院舍經營者及醫療團隊溝通，加強向院友及其家屬解說，使他們了解接種疫苗的重要性，釋除疑慮，確保院友最佳利益下推進疫苗接種。