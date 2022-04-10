社署突改打針指引　院舍被迫「夾喺中間」　律師指可司法覆核

社署日前改指引，家屬必須是「法定監護人」或「監護申請人」才可為院友表達不打針意願。

社會福利署本周一(4日)去信安老院舍更改聲明書指引，稱家屬必須是「法定監護人」或「監護申請人」，才能為院友表達反對接種新冠疫苗的意願。安老院舍業界昨日(9日)表示，曾接不少家屬反映無奈不滿，形容院舍實則「夾喺中間」，任何事根本不到自己決定。關注病人權益組織建議當局更改指引時，應與家屬多溝通。有大律師則稱，若家屬仍堅拒院方為長者接種疫苗，可向法庭司法覆核。

安老服務協會執委李輝指，更改指引後接獲不少家屬反映所謂的「法定監護人」是強迫老人家打針，怒斥當局事前3次諮詢根本是「做戲」。她又形容院舍實則為「夾喺中間」，一方面須跟足社署程序做事，另一方面則不斷被家屬責罵，坦言「任何事根本唔到自己決定」。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，明白公共衞生為首要考慮，但社署更改指引時，應與家屬多溝通，避免引起不必要誤會。若家屬趕不及申請監護人資格，可向「監護委員會」緊急申請，但考慮到當中需涉時6個月，故此，家屬亦可向法庭申請「臨時禁制令」，期間阻止院舍為長者打針，直至成為「法定監護人」。

大律師陸偉雄指出，若家屬不願意院方為長者接種疫苗，可向法庭提出司法覆核，釐清於聲明書所提出要求的一方有否違反人權法或基本法。至於有家屬擔心長者接種疫苗後出意外，陸稱家屬同樣可訴諸法庭，展開民事法律程序。