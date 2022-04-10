全港逾30個領取點派3萬防疫包予考生　機構助備戰DSE

第5波疫情持續，惟中學文憑試將如期在4月22日開考，首席快樂官協會今日(8日)舉行線上發布會，公布聯同超過50個企業展開「為DSE考生+快樂能量」活動，將於全港逾30個領取點派發「DSE考生打氣貼紙」及3萬份防疫包予應屆DSE考生，為考生打氣。

首席快樂官協會表示，本港疫情嚴峻，香港中學文憑試(DSE)將由1個月壓縮至3周完成，今屆共約4萬名考生，在不穩定的社會環境氣氛下，尤其在短短4日內需接受4個核心科考核，為前途打拚，需要社會各界透過不同的支持，故決定將開展「為DSE考生+快樂能量」活動，號召企業為香港應屆DSE考生提供適切支持，活動將製作「DSE考生打氣貼紙」連同各大企業贊助的防疫物資，透過全港超過30個領取點、學校及社福機構，派發給應屆DSE考生，鼓勵他們在前往應考核心科目期間，將「DSE考生打氣貼紙」張貼身上，讓市民識別其考生身份，予以支持鼓勵。

活動至今已召集超過50間跨界別企業的大力支持，包括周大福珠寶集團捐贈3萬個高防

護度口罩、盈健醫療集團捐贈的防疫醫療用品、史偉莎集團捐贈酒精消毒搓手液等。

前教育局局長、首席快樂官協會榮譽顧問主席吳克儉形容，DSE是每位香港青年人生的重要歷程，關於未來發展的一仗，「當人處於最快樂的階段，表現發揮得最好」。