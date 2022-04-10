政府防疫包掛無人應門單位　貪心漢明目張膽擸走　被天眼斷正

政府人員派發的「政府防疫包」掛無人應門單位，竟被一名貪心漢明目張膽，當自己的物品取走。近日本港政府向市民派發內附中成藥、快速檢測套裝、KN95口罩的防疫包」，在市場上有一定價值。政府指派的人員，會用不同方式，用白膠袋包裝並將防疫包送到單位，其中一個方法是派送上樓，如無人應門，防疫包或會被掛在住戶門外。

近日Facebook及WhatsApp多個群組流傳長約9秒的閉路電視(天眼)影片，短片左上角顯示是今年4月5日下午3時26分，一名戴鴨舌帽的中年漢，途經一個公屋單位門外時，疑明目張膽取走相信不屬於他、掛在一單位鐵閘外的「政府防疫包」，過程不足1秒，原來當時有一名相信不涉事的女子在他後方，明顯地是相當大膽實施偷竊犯罪，無畏無懼。

上傳影片的網民指，事發地點或在港島南區鴨脷洲西邨，並指:「唔知會唔會拎去賣呢？

睇門口似係西邨，自己小心了，連國家同善心人捐款嘅救援物資，都偷都算人渣。

有好多人真係好窮，你做啲咁嘅嘢出嚟，多行不義必自斃 人在做天在看，將來你嘅報應 自己諗」。