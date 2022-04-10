官員指消費券加強電子支付應用　重啟發行綠色債券

首階段電子消費券已於上周發放，有財金官員表示，消費券發放後，市面消費氣氛有改善，鞏固和進一步深化電子支付的使用和應用，能為中小企帶來更多商機；市民直接受惠外，亦同時借助消費力量，加速推動經濟數字化發展。他另透露，原定上月上旬推出首批政府發行的綠色零售債券，將在短期內重啟，料本月底或之前接受認購申請。

該名財金官員今(10日)在網誌上指，用八達通收消費券為例，首日發放便有近100萬名市民透過八達通手機應用程式收取消費券，較去年高出37%，反映市民已熟習便捷的電子方法。

他續指，消費券的好處是在保持使用靈活度同時，能最大程度把資金鎖定在本地的經濟體系中流轉。他表示，愈來愈多小商戶探索以至開拓網上銷售模式，開拓新機遇，也有更多餐廳讓食客透過用手機下單，甚至為日後的手機同步結帳做測試。他指出，商業營運模式的轉變，往往帶來更大的效益及彈性。

另外，該官員稱，原定上月初推出首批政府發行的綠色零售債券，將在短期內重啟。是次零售綠債發行額是150億港元，可按認購情況加碼至最多200億港元；最低年息率將由2厘上調到2.5厘；債券年期維持3年，每半年派息1次，息率與本地通脹掛鈎，料本月底或之前接受認購申請。