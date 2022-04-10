羅致光認政府未能解決私營院舍質素參差　將修例增人均面積

第5波疫情下，安老院舍成「爆疫」重災區，院舍的居住情況亦一直受到關注。勞工及福利局局長羅致光今(10日)承認，現屆政府未能即時解決現有不少私營安老院質素強差人意的問題，但建立了取締路線圖與時間表。他指，要讓私營安老院提升服務水平，解決方法包括修例，增加人均樓面面積及人手比例，法例有待完成政府內部程序及提交立法會。

羅致光指，上周一(4日)福利事務委員會其中一個議程指，需要獎券基金撥款，以興建多項福利設施，包括興建16間資助安老院，涉及新增的2,801個宿位。這16間資助安老院，包括6間屬房屋署負責的資助房屋項目，5間是非政府機構透過重建現有設施增建的項目、3間是透過發展商的私人住宅發展項目當中、及2間是由建築署所負責的多用途政府發展項目當中。

1995年4月生效的《安老院條例》，訂立安老院最低人均樓面面積為6.5平方米。羅指，當年來說是一個妥協，既知道6.5平方米偏少，但若訂得高些，不少私營院舍便要結業。若以400港元一平方米的租金計算，人均6.5平方米的空間，每一個宿位單是租金便要2,600港元；若提升至9.5平方米，便要3,800港元。他認為，加上燈油火蠟、食用及人工，私營安老院恐怕難以營運。

他認為，可透過「改善買位計劃」提供誘因，讓私營安老院提升服務水平，包括提升高度照顧安老院的人均樓面面積至9.5平方米，及所需人手比例。另一方面透過修改法例，增加人均樓面面積及人手比例。有關法例待完成政府內部程序及提交立法會，由於修例建議內容早已公開，不少私營安老院的經營者，心中有數，不作改善便知大約於何時要結束營業。

羅又指，增加資助宿位及改善私營安老院質素，是未來安老院發展的大方向。現時在政策上，當「私人土地作福利用途特別計劃」完結後，除非日後還有大型重建，否則透過整筆撥款的傳統資助院舍宿位，不會再有增加。

未來安老院的主體發展是以合約院舍為主，輔以院舍服務券及買位制度。現時合約院舍的資助宿位所佔比例由40%至80%不等，在規劃上資助宿位佔60%，不過比例可以靈活運用。

視乎日後在香港整體規劃上，若能提供更多院舍用地，即可興建更多合約院舍，建築成本由政府承擔，私營機構可以透過公開競投。透過合約院舍的增加，逐步利用當中的非資助宿位，建立一個既具質素亦具規模的私營宿位巿場。

羅指，所謂「牌照院」，即只符合發牌資格，不符合買位院舍質素的私營安老院，在政府提出修例及獲得通過後一段指定期間，將會基本上消失，而一些僅僅符合現時法例的最低要求服務，在修改法例一個指定時間後，便不再合法了。他認為，雖然現屆政府未能即時解決現有不少私營安老院質素強差人意的問題，但亦已建立了取締路線圖與時間表。