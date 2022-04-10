優化升降機計劃預留2億元作外展服務　支援長者等居民

由市建局和政府合作推行的「優化升降機資助計劃」(資助計劃)，於2019年開始並為期6年，預留約2億港元作外展服務。第2階段的外展服務於今年底推出，為期3年至2025年，為獲資助個案下的相關居民提供膳食及日用品派遞、樓梯機協助出行、遙距復康等支援，市建局強調推廣樓宇復修應「以人為先」。

早2年的資助計劃雖受疫情影響，很多獲批資助的大廈業主未能展開工程，但隨着第5波疫情緩和，有助大廈加快籌備。市建局表示，在籌劃執行細節時，留意到部分大廈只有1部升降機，或每樓層只有1部升降機抵達，工程進行期間升降機需要暫停操作，會對居民外出造成困難。

市建局與東華三院商討，配合獲資助大廈的施工時間表，組織專責服務隊伍，去年9月起推出為期1年的第1階段服務，針對首批在資助計劃下獲優先處理的百多幢大廈，在升降機服務暫停期間，為影響的有需要居民支援，預計可涵蓋約200幢獲資助大廈，惠及約4,000名居民。

目前的第1階段服務已包括提供樓梯機服務。然而，由於每次使用需要至少2名操作員為1位有需要居民服務；每上落一層樓梯，需時約5至10分鐘，對於住在較高樓層單位的長者，即使有樓梯機輔助落樓，也需要花超過1小時才到達地下，故樓梯機服務主要集中在有醫療需要的住戶上。

第2階段的外展服務將在今年底推出，為期3年至2025年，規模可涵蓋逾1,600宗獲資助個案，料惠及接近6萬名居民。服務種類亦按居民的需求變得更多元化，如膳食及日用品派遞、樓梯機協助出行、遙距復康、社區夥伴至應急支援及安排臨時居所等，提供一站式支援。東華三院亦會於港、九、新界分別設立3隊外展服務隊，因應地區的個案分布、工程進度、受影響居民的數目以及服務需求程度等因素推展服務。

優化升降機資助計劃為期6年，共預留約2億港元作外展服務，首3年的服務涉及約1億港元，局方指有關服務完結後將進行全面檢討，也會與東華三院了解業主的需要和關注，在促進更多業主主動優化升降機之餘，盡量減輕受工程影響的居民在生活、出行和社交等方面的擔憂。