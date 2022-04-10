港大頜面外科團隊研發AI網上平台　預測口腔白斑患者變癌風險

假如市民照鏡發現口腔出現白斑，小心是口腔癌！口腔癌是一種頗常見的癌症，影響頭頸部位，約5成患者存活不過5年，主因是發現時已屬較後期，或癌細胞已擴散到其他部位。港大頜面外科團隊等研究人員共同研發人工智能網上平台，並開放予醫護人員和公眾免費使用，當輸入患者相關資料後，能預測腔白斑患者的口腔癌病變風險，預測期長達20年。

口腔癌初起的表徵很多時是口腔內的一些白斑，臨床診斷為口腔白斑病（OL）和口腔類扁平苔蘚黏膜炎（OLM)，可能在出現一段長時間後才被確診口腔癌，所以應盡早發現並持續監察，防止其惡化發展。然而，目前OL或OLM轉化為癌症的全球風險比率由0.4%至40.8%不等，故臨床上得知白斑會演變成口腔癌為極大挑戰。同時，病人一般需定期覆診和接受多次切片檢查，持續監察多年或令患者感到疲憊而拒絕覆診。

因此，若能因應個別病人的狀況，預測其演化成癌症的風險，有助醫療人員為病人制訂特定的醫療策略和跟進方式。港大牙醫學院、李嘉誠醫學院，瑪麗醫院病理部，以及昆士蘭詹姆士庫克大學醫學與牙科學院的研究人員，共同研發一個網上平台，輸入相關資料後，能針對患有OL或OLM的病人，預測其口腔癌病變風險，預測期長達20年。該平台「DeepSurv」開放予醫護人員和公眾免費使用。

在香港用作驗證的716名病人的數據，「DeepSurv」能正確預測95%病人的癌症風險水平。至於利用英國紐卡素泰恩的382名病人數據，平台正確預測82%病人的風險水平，表明其對不同的人口也具實用性。團隊期望這平台有助改善口腔癌的預防和早期診斷。醫護人員可為高危患者制定監測時間表和治療策略，確定處理病患的優先次序；OL或OLM患者也使用平台可了解自己的病情趨勢，並在有需要決定是否做進一步檢查時作參考。

使用平台預測病變風險，需輸入26項有關病人的個人背景資料、病症的臨床和病理描述，及接受的治療等。就每個個案的風險評估，平台會呈現一條預測的風險曲線，展示每個時間點預測的風險級別；當患者達到一定風險水平時，醫護可開始加密對患者的監察。而預測的風險水平，從輸入資訊日起計17年內維持準確度。不過，該曲線會隨着輸入數據的轉變而有所變化，例如吸煙和飲酒狀況，故輸入數據要適時更新。