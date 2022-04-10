調查指近9成基層家庭憂染疫及失業　盼以優惠價買快測包

自港府承認快速檢測結果後，快測包已成家庭「看門口」物資之一，有機構更指出，一般家庭每月用快測包及口罩上的支出已佔每月入息約5%。該機構的調查發現，近9成受訪者擔憂自己或家人染疫，7成人指出疫情對家庭收入有影響。另外，多於8成人擔心將於疫下面臨失業風險。有基層市民指，為子女買快測包的月均開支「起碼千幾蚊」，故希望當局爭取優惠價格訂購快測包，透過學校向學生派發，紓緩財政壓力。

青年新世界於本月2至7日成功向276個會員家庭派發問卷及進行電話訪問，根據受訪者的主觀家庭社會階層，多達8成來至中下層及基層。調查發現，接近9成受訪者傾向擔憂自己或家人中招，也有7成多人表示家庭經濟受疫情影響，當中近28%更表示有「非常大影響」。除家庭收入受影響外，85.3%的受訪者「非常擔心」和「幾擔心」疫情下自己或家人將面對失業風險。

不過，疫情下市民在防疫使費上亦「不能慳」，青年新世界引用統計處的數據指出，去年11月至本年1 月期間，一般家庭住戶平均人數為2.7人，而住戶每月入息中位數為28,000元。若以上述數據計算，每人1日使用2個口罩(以1元一個罩計算)，並進行1次快測（以15元一個快測包計算)，一個家庭每月僅用在口罩及快測的支出已達1,400元，即佔每月入息約5%。有關支出亦未計算購買其他消毒及防疫物資。

調查結果亦顯示，近6成受訪者認同防疫物資支出對家庭經濟構成壓力，逾半數市民希望得到口罩及快測包的支援，其次分別希望得到中成藥及止痛退燒藥、血氧儀和消毒用品（4.3%）。該機構認為，結果反映快測包正成為口罩之外一般家庭的必需品及常用消耗品，它們的整體成本亦較高，所以較受歡迎。

育有兩個子女的吳太稱，每月花「起碼千幾蚊」在快測上，坦言「外面D快測好貴」，加上教育局近日透露，或要求學生復課後進行較頻密的快測，故期望當局爭取優惠價格，透過學校向學生派發快測包，紓緩基層家庭的財政壓力。