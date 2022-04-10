再添65疫患離世　第5波累計8557人殁

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(10日)公布，新增65宗新冠病人死亡個案，第5波疫情截至目前共有8,557名死者，病死率升至0.727%，80歲以上的病死率是10%。

死者年齡介乎11個月至112歲，中位數為86歲；18至59歲死者佔整體死亡個案3.8%；60歲以上長者佔整體96%，80歲以上長者佔整體70.9%。整體沒打針的死亡率為2.92%，打1針為0.93%，打兩針為0.15%，打三針為0.03%，沒有打針及已打3針的死亡率相差97倍；至於在80歲以上長者，沒打針的死亡率為10.01%，打1針為6.36%，打2針為3.58%，打3針為1%；沒有打針及已打3針的死亡率相差10倍。

另外，18歲以下約10萬兒童個案分析中，有48個曾出現嚴重或危殆;無打針個案平均每一萬宗有8宗，打一針則為2宗。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，共有9,149名染疫病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及公立醫院接受治療。再多5名病人情況危殆，有11人嚴重，其中62名危殆於深切治療部留醫。

昨日全港有53名新冠病人在公立醫院離世，涉及23男30女，年齡介乎62至104歲，當中有25人來自院舍，31人未接種疫苗、9人已打1針、12人打兩針，1位打了3針，50人為65歲人上長者。

而滯後呈報個案方面，由3月9及3月19日各有1人死亡，另外，4月8日有10人離世，三日共共有12人離世，涉及5男7女，年齡介乎31至93歲。

在較年輕死亡個案方面，一名62歲男病人，患直腸腫瘤，已擴散胃及腦，為安老院舍院友，上月13日快測確診，14日出現血氧下跌等情況而送急症室，病毒量高，已開抗病毒藥，其後情況好轉，30日轉送佛教醫院作紓緩治療，惟其後情況變差，昨日離世。

另一名31男病人，去年打了第2針復必泰，10月中因發燒及胸口不適等到私家醫院作心電圖，並轉送公立醫院跟進，心電圖顯示不正常，當時未確診，處方消炎藥後情況好轉，20日出院，一直未有覆診。及至上月9日在家中暈倒並有抽搐後報警，救護人員抵達時已發現他沒心跳並進行急救，到醫院亦沒有心跳，抽喉後不治，當時亦未有驗出新冠病毒，最後殮房法醫抽取肺組織後發現他原來已確診。