DSE臨近開考　考生自評壓力平均分達7.87分　創歷屆第2高

中學文憑試(DSE)即將在本月22日開考，有升學及輔導機構在3月底訪問了578名文憑試生，若以10分為極大壓力，發現他們的自評壓力平均分為7.87分，相比今年1月進行同樣的訪問，壓力平均分有所上升，亦是有DSE以來第2高。在是次調查當中，自評為壓力極大的考生，比例亦較今年1月上升。有專家認為，隨着考試逼近，估計考生的壓力愈來愈大。

學友社在今年1月曾訪問2,128名考生，若以10分為極大壓力，0分為沒有壓力，當時他們的自評壓力平均分為7.16分；該機構在3月再向578人進行調查，是次的自評壓力平均分上升了0.71分，為7.87分。

被問到過去兩周的個人生活及心理狀態，有49%受訪者指十分同意「感到身心疲累」，亦有48%人指十分同意「學習動力消滅」，47%人指沒有適切的時間管理。調查結果又顯示，今年考生最擔心的是往後出路，其次是時間不足及課程內容過多。

應屆DSE考生Sophie自評壓力有8至9分，由於考期愈來愈近，而最新的考期緊湊，需在3周內考完，令她覺得每科考完都沒有足夠時間休息，感到很大壓力。她亦擔憂自己及家人確診，影響健康。現時她每天都會在早上6時起床，調整生理時鐘，讓自己多休息，不會用盡所有時間溫習。

另一考生Leo自評壓力為7分，他指年初起學校減少上面授課，模擬試亦在線上考，對自己成績的推算大打折扣。他早前曾確診，發病時全身乏力、頭痛，「坐都坐不到」，又會發冷發熱，估計若以這狀態去應考，表現會比學校成績評估差。

學友社學生輔導顧問吳寶城認為，3月較1月接近考試，而考生自評壓力平均分已有上升，而4月更是即將考試，考生定會更緊張。就算現時考期已定、確診及檢疫考生亦有特別考場安排，但他們仍會感到有壓力。

至於考生擔憂出路，吳認為由於不少學校要追上教學進度，學生少了回校的機會，以致獲得升學的資訊不多，令他們對出路感壓力。他建議考生多與人傾訴、向輔導機構尋求協助，分擔壓力，亦可練習呼吸鬆弛法及肌肉鬆弛法，上考場時感緊張都可以做。

他又建議家長給予空間及信任子女，不要將所有話題環繞考試，多正面關心，例如在考試期間為他們準備午餐，讓子女可以回家吃飯，減少在外染疫的機會，家長亦可多做檢測，了解身體狀況。