逾300名基層「喜信」到　長沙灣組合屋140單位全租出

本港公屋供應不足問題嚴峻，政府去年於《施政報告》提出將過渡性房屋單位未來的整體供應增至2萬個，其中，市區首個提供4至6人大單位的長沙灣英華街組合屋項目「喜信」，今年1月提早竣工，同月28日起入伙。負責營運的香港社區組織協會今日(10日)表示，現時「喜信」有140個單位，均已租出予316名基層獨居老人、單親家庭及在職低收入家庭等，當中包括17戶少數族裔家庭。

社協早前以短期租約形式，申請位於英華街的一幅閒置土地，透過運輸及房屋局政策支持，前年獲得關愛基金資助，並於去年2月2日動工，以協助苦候公屋的基層脫離環境惡劣的劏房。項目在今年1月完工，該組合屋有4個最大350平方呎的單位，可供4至6人家庭入住，而最小單位則為140平方呎，有103個；另設有部分280平方呎的大單位及2個無障礙單位。此組合屋的特色是空間較闊落、牆身較薄，且光線充足及舒適。

項目命名為「喜信」，象徵社協與基層居民對適切住屋的信念與堅持、期望將喜樂帶到每位居民的家。社協又指，基層的住屋問題仍然嚴峻，社會房屋供不應求，建議政府將社會房屋政策恒常化，並統籌覓地建屋，同時增加資助民間非牟利組織於市區營運和興建大單位等。