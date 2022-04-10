違停業令被捕　相思灣村霸黃子洋侮辱香港法紀又開舖

疫情下西貢相思灣村有水上活動店涉多次違令營業，縱然明顯違例，惟涉事村霸黃子洋如有保護傘，一直安然無事，至昨早(9日)警方「放蛇」租艇，拘捕黃子洋等3人涉嫌違反停業令，大快人心。不過，今日(10日)有人明知故犯照收客，記者在場發現有4名市民涉到黃子洋家租獨木舟出海。黃子洋等人一而再、再而三違法，公然挑戰法律，行為侮辱香港法紀。有法律界人士亦指出有關人等視法律如無物，相信他日受審時，判刑會加重。

黃子洋等人雖昨日才被捕，但有人疑自恃有「保護傘」，屢次違令，今日更大搖大擺繼續開檔做生意。東網記者今到相思灣視察，目擊4名顧客先到曉波徑黃子洋家登記，之後到鐵絲網位置取救生衣，再登獨木舟划出海，全程以自助形式。警方今知悉事件後，表示會通知將軍澳警區特遣隊跟進。

將軍澳警區特遣隊昨早喬裝顧客，與水上活動店聯絡並前往租借獨木舟，黃及另外兩名男子安排出租獨木舟，黃及後收取警員預先記錄的鈔票，警員隨即表明身份，拘捕黃子洋（43歲）、其胞弟黃子樂（32歲）與另一姓林男子（35歲）。3人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

執業大律師陸偉雄表示，今次事件明顯有人視法紀如無物。在相關條例下，若初犯者，法庭「最多只會罰幾千，唔會罰足5萬蚊」，有人或認為「罰款啫，唔使坐監」而有恃無恐繼續營業，因營業收益遠多過罰款。他認為，有關人等昨日被捕後，雖未被即時起訴，但為案件調查期間，有關人等行為實為知法犯法，他日上庭亦不可以用「唔知道係犯法」為抗辯理由，亦相信他日判刑時，刑罰會加重。

他希望警方盡快再進行執法行動，尤其復活節假臨近，為市民外出活動的高峯，警方要把握機會，利用此黃金檔期進行密切監視及「放蛇」，搜集足夠證據便應起訴，讓該些負責人早日承擔法律後果，並加強相關法例的阻嚇力。

根據第599F章附表2，商店經營的划船／獨木舟屬體育處所，這些場所須關閉。餐飲業務負責人及表列處所管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬港元及監禁6個月。