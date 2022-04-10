無法無天YouTube頻道　又有網台盜用《東方》報道

網上侵權揭之不盡，「犯東方者，實捉到你」！美國Google旗下影片分享網站YouTube無法無天，惟因伺服器設於海外，令侵權、誹謗等問題有恃無恐。東方傳媒機構（下稱「東方」）繼去年被一YouTube頻道上載未經東方同意的獨家圖片後，近日再被網上頻道盜用網頁新聞內容，鼠竊狗偷行為視法紀如無物，東方已交由律師處理。有學者表示，就算涉侵權人身在海外，被侵權一方仍可循法律訴訟追討。法律界人士則指，可循刑事向海關投訴，遏止歪風。

YouTube頻道一直為人詬病，愈來愈多人在頻道中肆意盜取、侵犯版權、發表誹謗、刑恐言論，片段內容充斥粗言穢語、宣揚色情、暴力及黑社會，惟根本無人理會。去年12月9日，YouTube頻道「升旗易得道」製作影片，便在未經同意下，公然使用東方採訪女嬰與菲傭被綁架案直擊警方「救參」的獨家圖片，企圖賺取人氣及獲網站廣告分紅，此等行為明顯侵犯知識產權，如同偷竊。

至本月8日，東方網頁刊出以「國際樞紐變孤島 航空業窮途末路」為題的報道，內容指新冠疫情全球大流行造成地區與人員往來障礙重重，港府防疫苛政更被指既無法「清零」，又令「東方之珠」失去中西跳板的角色；同日亦刊出以「男子假扮泰達幣賣家騙財80萬 潛逃6日終落網」為題的報道，指一名男子墮虛擬貨幣交易騙局，失財約80萬港元，警方終將疑犯逮捕。兩則報道內容的版權，均全屬東方所有。

一個名為「井仔點睇」的YouTube頻道，同日竟公然將有關報道的網頁內容，融入其製作的影片內，成為其「晨早新聞報道」的一部分。其所上載的影片片長為30分18秒，卻有約20分鐘是涉嫌盜用東方的網頁內容，影片中更曾「原汁原味」讀出本報報道內容，東方記者「搏到盡去攞料」，卻有人以逸待勞，涉盜用東方辛辛苦苦得到的資料，行徑非常離譜。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，侵權情況不可接受，又指雖然很多KOL(網紅)身處海外，惟被侵權一方仍可進行法律訴訟，控告其侵權行為，令其他人不敢隨便濫用他人知識產權。

執業大律師陸偉雄亦指，受侵權一方可同時以民事追討、索償，亦可循刑事向海關投訴，期間亦可申請禁制令，禁示某公司或頻道的侵權行為，免繼續因此招致損失。