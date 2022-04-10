多25幢大廈納強檢名單　涉火炭銀禧花園等屋苑

又有25個指明地方涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(10日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該25個地方的人士，須於明日至後日(11日至12日)期間進行病毒檢測。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的確診個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試染疫並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求，換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他確診個案沒有分別。

涉及多宗新冠肺炎個案的地點如下：

1.沙田乙明邨明信樓

2.筲箕灣耀興道63號東霖苑

3.元朗宏業西街29號宏富苑

4.火炭銀禧花園6座

5.大埔富善邨善翠樓

6.天水圍天恒邨恒貴樓

7.藍田平田邨平旺樓

8.石硤尾石硤尾邨美如樓

9.大埔太和邨麗和樓

10.九龍灣啟業邨啟盛樓

11.秀茂坪曉麗苑曉星閣

12.大埔逸雅苑逸欣閣

13.葵涌荔景邨風景樓

14.將軍澳慧安園4座

15.深水埗海達邨海榮樓

16.觀塘翠屏(北)邨翠榕樓

17.鑽石山鳳禮苑鳳欣閣

18.天水圍天瑞邨瑞輝樓

19.屯門兆安苑定禧閣

20.沙田新田圍邨盛圍樓

21.青衣青敬路75號宏福花園2座

22.大圍美田邨美全樓

23.粉嶺祥華邨祥德樓

24.荃灣石圍角邨石葵樓

25.葵涌葵芳閣1座