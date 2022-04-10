許智峯家人被凍結資產　消息指國安處追查交易揭發

被香港警方通緝的前議員許智峯現流亡澳洲，高等法院已向他、其妻及母親發出財產限制令。有消息指許將資產轉移到家人戶口才被揭發，而國安處亦正追查其他流亡海外人士的資產紀錄。金融界議員指是次由法庭頒禁制令效力更大，因觸犯國安法屬嚴重罪行。法律界人士亦指許涉違國安法，資產或涉及黑金，而轉移給親友或任何人均涉清洗黑錢罪，更可能因對黑金危害國家安全知情，而涉犯國安法。

許智峯昨（9日）於社交平台公開警方的電郵，而財產限制令是根據《港區國安法》第43條實施細則附表3下的第7條發出，禁止許智峯夫婦及其母親處理他們在港的任何財產，若違反命令，將被判監5年或罰款50萬港元，或財產被檢取。

金融界議員陳振英表示，許的事件因國安法引起，且相關禁制令不單針對其銀行戶口，亦包括其他資產。他指是次禁制令由法庭頒下，較銀行一般收到警方要求凍結户口的行政命令具更大效力，主要由於觸犯國安法屬嚴重罪行，而法庭同意頒布代表證據充分。至於不光是許智峯，而是包括其妻及母，陳相信是有證據顯示許曾經通過妻、母處理資產。他又指，雖然許表示已變賣房產並已轉移境外，禁制令不會對他造成影響，但認為禁制令對今後同樣的罪行起了示範作用。

執業大律師龔靜儀相信國安處已經過詳細調查，掌握到充分證據，才在這個時候凍結許及其家人的資產。龔指出，若許真的認為自己和家人是無辜，則應回港出庭受審，為自己辯護，尤其是其妻子及母親根本沒有被香港警方通緝，隨時可以回港，相信是他們亦深知自己有所理虧。

龔又指許面對戶口被凍結，不尋求法律途徑解決，卻只在網上抹黑港府，批評許前年欺騙法庭在先，以公務為由，實質棄保潛逃，而在外地亦繼續犯法，包括呼籲港人在立法會選舉中投白票等。她認為許的反應只是在做「政治騷」，希望繼續得到外國政客留意，得以在外國維持生計。

針對今次事件，香港法學交流基金會副主席、法學教授傅健慈表示，由於港府懷疑許的資產為黑金，而其妻子和母親則涉嫌協助許轉移資產，在法理上法庭會開庭審議，而許亦可以出庭解釋，若成功則可以拿回資產，相反若法庭不接受許的解釋，其資產則會被充公。不過，傅指許會回港接受審訊的機會微乎其微，因此現時法庭的處理方法惟有不斷延續其凍結令，除非許在將來被捕，或被遣返香港，才會開始就其一連串案件進行刑事訴訟，最後再處理其資產。

傅又強調，不論是許的家人或是其他人，只要協助轉移許疑似是黑金的資產，亦可能面臨清洗黑錢罪，而相關人士若然知道黑金的用途，包括將危害國家安全，那麼該人士更可能涉及國家安全法，在法律上是「從犯」。

事實上，許智峯與其家人的銀行戶口在前年12月一度遭凍結，警方國安處當時就指因涉洗黑錢或犯罪得益。至去年6月，許亦在網上貼文指滙豐銀行已凍結其戶口逾半年，猶如永久侵吞資產。當時滙豐發言人指不能評論相關帳戶嘅事宜，但所有個案都要符合當地法律法規。