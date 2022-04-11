塵粒飛揚　疫患肺部更傷

元朗洪水橋金屬廢料場鄰近的社區隔離設施，收治新冠輕症患者，並作長者暫託之用。但廢料場頻頻排廢氣，塵埃顆粒或被風吹至設施，恐刺激呼吸道，呼吸科醫生擔心，新冠患者肺部等的呼吸道已受肺炎來襲變弱，再加持續的顆粒刺激，會帶來雙重衝擊，促當局從源頭入手，急速制止空氣污染情況。

洪水橋近雞伯嶺路的社區隔離設施上月中啟用，共提供575間房間和逾1,800個床位，供社區隔離和長者暫託之用。設施一街之隔便是金屬廢料場，連日「黑煙陣陣」，呼吸系統科專科醫生梁子超擔心，污染物會隨風吹向近在咫尺的社區隔離設施，但由於未能確實知道廢料場處理甚麼金屬廢料，過程中會釋出甚麼污染物質。

他指出，一般若涉及高溫處理金屬廢料，將釋出碳化物、金屬微粒或氧化物等污染物，污染物較多會刺激呼吸氣管等器官，甚至會帶來致癌風險。翻查台灣當局的衞生研究機構資料，若人體吸入太多鋁粉塵會引起肺部問題，甚至影響神經系統功能。他補充，環保署實地考察，抽取附近的環境樣本化驗，才能全面判斷物質對人體的傷害。

梁認為，社會需要關注情況，擔心新冠患者吸入了污染的空氣，會對肺部帶來雙重刺激，不排除病情會因而惡化，尤其長者吸入高濃度污染物對肺部的刺激更大。他說，隔離設施或附近居民即使添置空氣清新機，亦只能輕微減少污染物濃度，並不符成本效益，全日佩戴口罩亦無補於事，只能靠源頭控制才能長遠減少禍害風險，希望政府關注情況，立即派人跟進，若涉違規問題，應果斷執法並且停止有關構成空氣污染的行為。當今之計，他建議入住隔離中心的人可視乎風向，當煙霧吹近時關閉門窗，減少室內空氣污染的情況。