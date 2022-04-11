廢料堆疊如山　棕地災難

本港房屋供應嚴重短缺，政府一直歸咎於土地供應不足，新界大片可供建屋的「棕地」卻被人濫用來做厭惡性工業牟利，甚至淪為洋垃圾堆場。環保團體早於去年在多區實地調查後發現，本港有5個、總面積近20公頃的棕地工場涉嫌違規發展，更有人霸官地來處置有毒電子廢料及鋁廢料，堆疊多座高近8米的巨型「垃圾山」。

翻查綠色和平去年的調查，雞伯嶺路工場部分地段的土地於2017年12月仍有植物，但其後場內「垃圾山」規模持續擴大，令原本的植物被剷走，場內有大型機械如滾筒洗石機運作，湧現泥黃色的氣體及粉塵。該團體於工場取得的樣本，驗出鋅及銅含量超出荷蘭土壤重金屬污染標準，反映該地在過去數年逐步被破壞。

元朗小磡村及新村西南等約2.8公頃的土地去年亦被發現用作電器拆解工場，儲存及拆解最少500部受管制的雪櫃，亦有曾燒膠的痕迹。而上水恐龍坑西有工場更持續被發現囤積或拆解了LCD螢幕、達千部的美國電動滑板車。

綠色和平資深項目主任陳可淳認為，若當局決心解決棕地及環境問題，應真正投入資源，有秩序地推進棕地發展的過程，並設立機制規管相關行業，免鄰近居民持續受害。

港府正於洪水橋／廈村新發展區設新市鎮，並且已於2020年第3季開展，分3階段推展，預計首批居民可於2024年入住。發展區料容納約218,000人，當中包括新增人口約176,000，預計整個計劃將於2037/38年完成。據發展局文件顯示，政府於2020年10月在洪水橋／廈村新發展區第一階段收回的12公頃土地，合共195幅私人土地，預計未來幾年會推展其餘階段洪水橋／廈村新發展區的收地計劃，佔約310公頃；而廢料場身處的有關地段將用作物流設施、港口後勤、儲物及工場等的用途。