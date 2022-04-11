警方新界北連續兩日反黑冚賭　拘7人包括3通緝漢

新界北總區反三合會行動組聯同總區刑事部、機動部隊、新界北總區衝鋒隊及各警區人員，於上周六(9日)開始一連兩日進行代號「犁庭掃穴」的反罪惡及反三合會行動。

行動期間，警員於新界各處進行反罪惡巡邏，並於各區主要道路設立35個路障及於各區黑點截查可疑人士；警員共搜查超過400人，當中發現3名男子(32至42歲)為通緝人士。

與此同時，警員亦發現有人涉及違反《預防及控制疾病（禁止群眾聚集）條例》（第599G章）及 《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），共發出26張定額罰款通知書。

此外，警員在大埔安富道2號搗破一個非法賭檔，並檢獲2張麻雀枱及約900港元賭款。行動中，拘捕一名67歲姓蘇女子涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。另外，2名男子及1名女子(61至70歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），被警員發出定額罰款通知書。所有被捕人士各被控一項「在賭博場所內賭博」罪，而該名姓蘇女子亦加控一項「經營賭博場所」罪，案件將於5月下旬在粉嶺裁判法院提堂。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。