學校將恢復面授課高小率先　學界倡已打2針學生每周只快測一次

教育局早前公布，幼稚園、小學及國際學校最快在本月19日起可逐步恢復面授課，高小率先進行，並研究向全港學校派發檢測包，學校復課後進行3天一檢，甚至更密次數。津貼小學議會主席胡艷芬今日(11日)在一個電台節目表示，學界近日與教育局商討復課安排，包括學生回校前進行快速抗原測試及鼓勵家長安排子女接種新冠疫苗。快速抗原測試次數，仍與衞生防護中心專家商議中，而胡艷芬建議教育局考慮區分已接種及未接種的學生，已接種兩針的學生，可每周快測一次，而未接種則每周快測兩次，以提升接種誘因。

她指出，如果要每日為子女進行快測，對家長而言是很大壓力，同時亦需要大量快測包，或對部分家庭構成經濟壓力，政府最好為所有學生提供快測包，最低限度也要照顧清貧家庭。另外，在學校方面，每次要在短時間內檢查全校學生的快測結果，會有很大行政壓力，建議參考要求學生回校前量體溫，讓家長在記錄表上填寫快測結果，並簽名作實，而教育局應授權校方抽查個案覆檢。