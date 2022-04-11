童樂居改人手比例至1比5　9成員工為新聘請

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童，事後警方一共就此案拘捕34人，總共涉及40名受害兒童，有27名女職員被警方落案起訴。童樂居上月表示會啟動為期9個月的服務重整計劃，負責推動改革落實的新任高級副總幹事周舜宜受訪時表示，日間幼兒工作者照顧兒童的人手比例，已由1比7改為1比5，現時60名員工中，近9成屬新聘請。

周舜宜指，大部分昔日員工已離職或被停職，只有8名非涉事員工仍在上班，另童樂居亦新聘了28人，由非牟利幼兒教育機構議會借調了27人，現時合共有約60名員工。由於人手充裕，童樂居會調節照顧人手比例，亦會調整兒童生活日程，以及確保幼兒工作者在固定更份和小組服務。

至於事件中至少40名疑遭虐待的兒童，周舜宜指所有兒童已全部出院，部分獲安排至其他機構或回家暫住，返回童樂居的有28人。童樂居主要接收經法庭轉介、有嚴重家庭問題的0至3歲嬰幼兒，提供24小時住宿照顧服務，她相信只要幼兒工作者有「足夠裝備」，便不會再以粗暴和不健康方法照顧兒童。

周又提到，童樂居過往並非由固定員工照顧一組兒童，若前線員工固定照顧同一組兒童，相信有助建立互信的親密關係，重整計劃亦會減少主管級的行政工作，確保他們投放更多時間在前線指導和監管服務。