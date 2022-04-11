全民快測未有市民參與數字　何栢良指難以判斷成效

為掌握本港社區傳播情況，政府早前大派數百萬包防疫包，並呼籲全港市民於上周五(8日)起，一連3日進行快速檢測。惟有醫學專家表示由於未能掌握市民參與度，故實難以判斷計劃成效。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日(11日)於電台節目表示，根據於衞生防護中心資料，上周五和上周六(9日)暫時有約2,200多宗快測確診個案，當中近7成人無病徵。不過，他亦指雖然全民快速檢測找出的確診個案，數字符合預期，但由於未能掌握市民參與，未能判斷計劃成效。他解釋說，假設有500萬人參與全民快測，確診比率是大約0.044%；若有250萬人參與，確診比率就降至0.02%，因此根本不能準確評估全港傳播情況。他建議政府委派民調公司，約略估算不同年齡層的參與程度。

此外，對於有病徵和無病徵患者的比例，何亦指快測檢測存有限制，能夠引伸出的推論有限。他認同，的確多了市民檢測，但觀乎醫管局公布的入院篩查及員工感染數字，過去一星期檢測確診的比率似乎無明顯轉變。他又認為任何形式的全民檢測，包括快測或核酸檢測，在現階段都不是最優先或重要，又質疑當局推行的防疫措施，未有明顯區分已接種及未接種人士，是懲罰已完成接種的市民，認為完成接種應該有獎。