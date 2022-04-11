不滿警查手機提司法覆核　黃之鋒及周庭終止訴訟須付訟費

已解散政黨香港眾志的前秘書長黃之鋒及前成員周庭，前年4月入稟高院申請司法覆核，質疑警方在2019年就他們涉嫌煽惑他人包圍警察總部而作拘捕後，向法庭申請手令檢查他們手機的內容，並截圖作為證據。事隔2年後，黃周2人與警方達成共識終止這宗司法覆核，並向法庭存入同意傳票表達有關意向。高院今天（11日）遂按雙方意願作出頒令。

本宗司法覆核的申請人黃之鋒與周庭，及擬答辯人警務處處長，都沒有派代表到庭應訊。原訟庭法官高浩文開庭時表示，申請人與擬答辯人在同意傳票上，列出他們提議的判令，法官就決定按照他們的建議作頒令。他現頒令，駁回2名申請人的司法覆核許可申請，他們並要共同向擬答辯人付訟費6.6萬港元。至於今天開庭，法官則不就訟費作頒令。

關於黃之鋒及周庭被控煽惑他人包圍警總之案件，他們在提出今次司法覆核申請後，卻決定承認煽惑他人參與未經批准集結罪，結果黃被判監13個半月，周則被判監10個月。現在2人均已服滿刑期，但黃則因另涉及參與民主派初選、被控違反《港區國安法》而須還押候審。

案件編號：HCAL 659/2020