逾千宗求助　有保安未能受惠抗疫津貼　工會倡開放個人申請

疫情持續超過2年，政府早前宣布向物業管理和政府相關機構的前線清潔及保安人員提供每月2,000元津貼，為期5個月。惟有相關工會今日(11日)公布，截至上周五(8日)共收到1,107宗求助個案，呼籲政府放寬申請門檻，加大抗疫津貼的支援範圍及開放以個人作申請單位。

根據統計數字，求助個案中有601人從事清潔，佔54%；506人從事保安，佔46%；至於未能領取的原因，「不知道原因」佔大部分，共543人，其次為「不是政府涵蓋範圍」，共307人；「不是物業監管局下的物業公司員工」，共236人。此外，求助者的聘用性質有超過63%屬外判員工，36%為直接聘用，56%於公營機構場地工作。

有於商場從事保安工作的陸先生表示，雖然每天面對過千的人流，感染風險大，可是公司卻稱其未符合津貼申請的資格，必須經商場的物管公司才可申請。他其後詢問物管公司，後者以非本公司職員為由拒絕協助申請，為此非常無奈。

議員梁子穎認為，調查結果反映抗疫津貼的支援範圍狹窄，非物監局下的物業公司無法申請；對於有求助者表示「不知道原因」及「不清楚如何申請」，梁子穎指反映措施欠缺透明度，津貼以公司為申請單位，僱員無法得知申請進度及程序。因此，他呼籲政府放寬申請門檻，擴大抗疫津貼的支援範圍及開放以個人作申請單位。

香港護衞及物業管理從業員總會主席麥億昌表示，雖然政府公布津貼將涵蓋至醫管局、大專院校的外判清潔、保安員，但工會仍收到上述工友的查詢，建議相關政策局及部門盡快公布申領詳情。