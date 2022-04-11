假難民濫用司法覆核　3年燒逾億　 議員質疑律師專接案

假難民滯港問題嚴重，更濫用法援及免遣返聲請程序，令公帑資源白白浪費。有議員今日(11日)在立法會財務委員會討論雜項環節上，關注有律師樓疑以此圖利，教唆假難民甫「落機」即舉手提出聲請，及後再申請法援，質疑法律援助署的把關力度，以及有否限制律師接案的名額。法援署長莊因東表示，若出現教唆等不當行為，會向律師公會反映，以作出紀律跟進，強調現時有機制限制律師分配名額。

議員葛珮帆表示，香港每年花近10多億港元在免遣返聲請人，當中有人濫用司法覆核，拖延留港時間，而每年法援署會批出多宗個案，3年已耗費過億港元，有市民認為該筆公帑用得好「冤枉」。因此她詢問法援署會用多少時間去審批個案，以及免遣返聲請人士能否選擇律師。另外，她又指沒有資料顯示律師的收費，質疑指有律師樓專接此類個案，「點對得住納稅人呢」？

法援署長莊因東回應指署方有3個月內完成審批的服務承諾，受助人亦有權屬意自己的律師，至於署方已改善分配名額，如12個月只能接3單，避免過份集中在一小撮律師上，強調現時有良好進展，平均接案率有下跌。

葛珮帆再追問雖有配額限制律師處理宗數，但限制不到律師樓「輪住做」，她亦指有報道指有免遣返聲請人「落機就有人幫，喺咪有人教佢哋咁做」，葛強調「唔好比人利用呢個制度」。

莊因東就指留意到若律師樓出現包攬情況，署方會檢視律師樓是否有足夠人力，就算沒有超限額都會審視，一旦出現教唆等不當行為，會向律師公會反映，再作紀律跟進。

根據葛珮帆向法援署提出的書面提問，署方指過去3年，共接到1,468宗免遣反聲請人提出法援申請，而被拒批法援的宗數為1,212宗，獲批的宗數為204宗。至於過去3年，共有247宗為與司法覆核相關的免遣返聲請法援案件獲批，涉及開支約1億港元。單計2020/21財政年度，就司法覆核相關案件的法律開支為3,400萬港元。

另外，議員林新強亦關注出現有律師被拖欠法援服務費用，加上需花長時間申請評核費用，令現時無律師想做法援案件。莊因東回應指費用會中期繳付，可能是因為文件不齊全，令評定手續加長，會增加雙方溝通機制。