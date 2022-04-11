涉利誘智障男童手淫及口交　7旬漢與妻同被控作嚴重猥褻行為罪

7旬漢被指以金錢利誘智障男童替他及妻子口交及手淫，被解往屯門法院應訊。

7旬漢疑於網上結識一名智障的15歲男童後，兩度透過支付數百港元換取對方上門提供性服務，包括替他和其55歲妻子手淫及口交。涉案男子被控2項與精神上無行為能力的男子作出嚴重猥褻作為罪，其妻則被控1項與年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪。案件今（11日）於屯門法院提訊，兩人暫毋須答辯。裁判官將案件押後至6月6日再訊，男被告須還押，其妻則獲准以900港元保釋。

兩名被告分別是黃清湘（71歲、報稱退休人士）及其妻易良蘭（55歲、報稱保安員）。控罪指，黃於2022年3月16日及20日在屯門寶田邨某單位與精神上無行為能力的男孩X作出嚴重猥褻作為；易則於3月20日在上述單位對男孩X作出嚴重猥褻作為。

兩名被告暫毋須答辯，以待警方進一步調查。辯方為兩人申請保釋，並遭控方反對，最終只有女被告獲准保釋，男被告則須還押。據悉，15歲事主患有輕度弱智及自閉症，他在兩次事件中分別各收取300港元現金作報酬。

案件編號：TMCC 486/2022