玩具店員涉非禮男童案　押後4.19裁決

連鎖玩具店男職員被指於工作期間，趁一名11歲小五男生獨自遊逛時，觸碰男生下體，更說自己「有啲硬」，問男生可否幫他「按摩下」。他被控非禮及向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為2罪，案件今（11日）在東區法院續審。被告不自辯，但傳召品格證人作供，稱被告樂於助人，會幫老人推車上斜路，不相信被告會犯案。裁判官將案件押後至4月19日裁決，被告續准保釋。

被告溫諾賢現年22歲，他被控於2019年7月6日，在太古城中心玩具反斗城內非禮男童X，及向X作出猥褻行為。X現時就讀中二。裁判官早前已裁定2罪表證成立。

江姓男子以被告的品格證人身份作供，他在2019年10月左右認識被告，是被告的上司。江形容被告正直善良，會主動幫助行動不便的老人家，例如見到老人「唔夠力」推車時，會上前協助。而且被告亦路不拾遺，拾到銀包、電話等重要物品均會交還。對於被告遭起訴，他坦言感到驚訝，不相信被告會干犯控罪。

辯方結案陳詞則指，被告當日只穿一般制服，而事主曾以「叔叔」來形容被告，質疑事主當日認錯人。辯方又指，事主事後沒有向可信任的父母求救，違反其本能，不排除他的證供受父母影響。

案件編號：ESCC 2597/2021