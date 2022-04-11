調查指劏房戶被濫收水費嚴重　團體倡政府加強執法

《2021年水務設施(水務設施規例)(修訂)條例》已於2021年5月14日生效，以打擊劏房戶遭濫收水費，惟今日(11日)有基層團體公布調查，顯示劏房濫收水費情況仍然嚴重，9成受訪者被業主濫收水費，有受訪家庭每立方水費更高至18港元或按人頭收費，每月每人80港元。團體促請為劏房租戶安裝獨立水錶，並直接向水務署繳交水費；水務署亦需主動執法。

團體於去年11月至今年1月，以問卷方式訪問了243戶劏房租戶，調查「劏房水費濫收立法後狀況」。結果顯示，9成受訪者並未受條例保障，業主仍舊自訂水費標準收費；劏房租戶每立方水費中位數為13港元，最高更達18港元；有受訪家庭水費按人頭收費，最高每月每人80港元。但面對被濫收水費，接近9成受訪者不知舉報途徑。此外，因擔心「舉報後業主不續租」、「舉報後業主加租」，接近7成受訪者表示「不會」或「考慮舉報」。至於水務署執法方面，調查指出，沒有受訪者遇過水務署人員就水費濫收情況作出巡查。

對於上述調查結果，團體認為，政府有責任為受訪者提供安全舉報措施，例如需要立法，以防止舉報人受搔擾及被業主迫遷；為租戶安裝獨立水錶，並直接向水務署繳交水費；水務署亦需加大打擊力度，主動執法；同時可加強政策宣傳。