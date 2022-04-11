海關檢300萬走私管制藥拘1男　首次緝獲未註冊新冠口服藥

香港海關於上月21日在赤鱲角香港國際機場，根據風險評估揀選1個由印度空運到港，報稱禮物的郵包檢查，在郵包內發現約1萬粒新冠抗病毒口服藥物，相信為正廠授權副廠，在印度當地生產，並僅限供應於印度市場的藥物，相關藥物在香港未有註冊。

海關有組織罪案調查科隨即接手調查，調查主任伍思齊表示，涉案郵包收貨地址為上水一商廈，關員遂於上月23日部署前往搜查，發現該地址為一倉庫，並在內搜獲4.7萬粒同款新冠藥物，以及另外7萬粒其他受管制藥物，包括抗癌及治療心血管疾病的藥物等。海關遂拘捕倉庫內1名55歲男子，相信他負責管理倉庫，分拆藥物並重新包裝，以及安排寄送等工作。相信有關藥物供應鄰近地區，沒有流入本地市場。

海關其後再於本月1日在機場，再次檢查同樣寄往上水倉庫的郵包，並再檢獲約900支受管制的抗癌注射劑，案件中檢獲的所有藥物總值約300萬港元，其中新冠藥物佔約50萬港元。該名被捕男子已被控「管有第一部毒藥」及未持有許可證下進口受管制藥物，案件將於稍後提堂。涉案倉庫租用約3個月，海關將進一步調查案件是否涉及集團經營，不排除有更多人被捕。

海關有組織罪案調查科高級調查主任王逸彥指，今次是海關首次緝獲走私新冠藥物，呼籲市民切勿購買來源不明、成分成疑，並未經註冊的藥物，以免影響患者健康，強調目前本港註冊的兩種新冠藥物，均受衞生署管制，只限供應醫療機構及醫生，處方有需要市民使用，相關藥物絕不會在零售市場出現，海關將加強出入口管制，杜絕走私藥物情況。