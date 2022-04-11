兒童染新冠後患多系統炎症綜合症　現發燒紅疹傷心臟腸胃

第5波疫情有百萬港人確診，當中不少為兒童染疫個案，更有兒童其後患上多系統炎症綜合症（MIS-C）。有醫生指，兒童通常於確診後2至6星期內出現MIS-C，料本港每10,000名兒童疫患，就有2至3人患上MIS-C。其徵狀包括連續發燒數天、眼紅等，更有機會影響心臟。另外，他引用美國數據顯示，接種由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗可減低MIS-C的發病率。

香港兒科心臟學會主席兼香港港安醫院—司徒拔道兒科專科醫生張蔚賢今(11日)表示，研究發現患者主要在當地疫情大爆發、高峰期過後的2至6星期，再開始出現MIS-C。而MIS-C的定義是，有發燒、2個以上的器官發炎及最近曾染疫，或有接觸患者，例如家人中招而兒童沒有做檢測。兒童患者會出現如皮疹、眼球紅但沒有分泌物、口腔黏膜轉變(例如士多啤梨脷)等病徵。

張蔚賢稱詳細分析其中11宗本港個案後，發現全部有發燒，10人有紅疹；9人紅眼。病例亦顯示，MIS-C會影響小朋友的腸胃及心臟，他更引用外國案例，有些小朋友要入深切治療部，甚至要服用強心藥。

MIS-C的表徵跟川崎病，即急性全新血管發炎性疾病十分相似，後者病發時會損害心臟血管。張表示，MIS-C患者通常年齡是6至11歲，男女出現的機會均等，比起川崎病更大機會出現腸胃異常、休克等病。

不過，張指若患者能及早治療，多數能康復，例如要接受靜脈注射丙種球蛋白（IVIG）、類固醇，如有需要要使用生物製劑。雖然未知MIS-C的黃金治療期，但若家長發現兒童發燒，尤其中招後數周內出現紅眼、皮疹、頸部腫脹、嘴唇乾裂和士多啤梨脷時，應立即帶子女求醫。