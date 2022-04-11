的士疫巿申請加價　交諮會：將平衡所有因素提意見

交通諮詢委員會再討論由的士業界提出的加價申請。

交通諮詢委員會就改善的士業界的經營環境，聽取政府簡介一系列措施。該會主席張仁良今日(11日)透露，政府會上提出多項措施，如引入的士車隊管理制度、增加的士最高乘客座位數目，以及引入的士司機違例記分制，並就部分與的士司機相關且性質較嚴重的罪行實施兩級制罰則，加強懲處，提升整體的士服務質素。

至於的士車費過去5年無加價，會上亦作出討論。張仁良表示會考慮及平衡所有相關因素，包括的士營運的財務可行性和公眾的接受程度；另有建議提高利用汽車作非法出租或取酬載客用途的罰則，以加強阻嚇力和保障乘客安全。

另外，交諮會轄下的交通投訴組今日公布，去年第四季共接獲8,408宗投訴及建議，而季內逾萬宗個案已完成調查，77名駕駛者被警方票控。上述逾8千宗投訴及建議中，6,531宗個案與公共交通服務有關，較上季8,367宗少逾2成；1,309宗則與違例泊車及其他執法事宜有關；有關交通情況的投訴及建議，由370宗下降至298宗。涉及道路維修的個案，則由87宗上升至200宗。

交通投訴組季內另完成10,668宗個案調查工作，8,501宗證實成立，21宗不成立，其餘2,146宗則因證據不足而無法追查。