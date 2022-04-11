6萬宗失業津貼申請獲批本周發1萬元　20%申請人曾做散工須審視

疫情期間，不少「打工仔」失業或因工作場所停業而「無工開」，港府上月推出的一萬港元「臨時失業支援」計劃，打救受影響人士，申請期將於明日(12日)完結，政策創新與統籌辦事處透露，計劃至今已有約6萬宗申請已經獲批，並將於本周獲發資助，而所處理的申請之中，有近20%已補「Hold」(保留)住，暫時未被批核，需稍後一次過審視。

政策創新與統籌辦事處總監何佩玲今日(11日)於電台節目上表示，計劃代理人已完成首批申請人的審批工作，在已處理有提供強積金戶口的申請個案當中，約70%的申請合乎資格。另有約20%個案是在申請日前的一個月內，曾做過一兩天散工，或失業日數差一兩日才夠30日等，當局會先保留個案，在申請期完結後再審視。但亦有10%個案明顯不符合申請資格，不少為失業前月薪超逾3萬元人士，以及放無薪假但並非在指定關閉處所任職等。

何佩玲表示，髮型屋由於在上月10日已經復業，因此任職僱員均不符合資格申請。何指不合資格的申請者將收到短訊通知，若不滿審批結果需要覆檢，當局會要求他們提交更多資料。

失業支援計劃自上月23日開始接受申請，合資格的失業或停工人士可於網上或指定服務中心提交申請。政策創新與統籌辦事處截至今日下午6時，共收到超過43.3萬宗申請，而申請期將於明日晚上11時59分截止。