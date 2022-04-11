DSE即將開考　80%居內地考生冀深圳設考場

調查指有居於內地學生及家長期望可在深圳設DSE考場。

文憑試即將在本月22日開考，有團體早前訪問了252名居於本港及內地的DSE考生及家長。調查結果發現，有30%受訪的DSE考生冀如期開考，但有80%居於內地的DSE考生期望在內地設立考場，供他們在內地考試。團體認為政府應考慮在內地設考場，方便考生不用再回港應考，減低染疫風險等。

大灣區教育資源中心在上月25日至本月5日訪問了252名居於本港及內地的DSE考生及家長。結果發現，約50%受訪考生及46%家長認為DSE應該延期，但不應該取消考試。此外，有多達80%的居於內地考生，及75%的家長，贊成在內地設立考場。

調查亦發現，有91%的居於內地考生及75%的家長期望在深圳設立考場，理由依次為因考生居於內地城市、交通方便及節省時間。

上述中心指，因應香港疫情持續，大批考生現時不在香港居住，而且大批香港及雙非學童近年已在內地升學及修讀DSE課程，建議考試及評核局在深圳設立考場，方便考生不需回港應考，可減低感染風險，以及其他應試風險，如訂不到住宿及交通問題等。

中心又建議，長遠承認內地DSE課程學校為香港註冊學校，以協助解決內地居住的香港學生及雙非學生的應試問題；而教育局在內地應設立有關香港的教育諮詢中心，提供更多資訊及支援予就讀於內地學校的香港及雙非學生。