費用高輪候久　港人憂標籤效應拒求診　港大推網上諮詢助精神減壓

香港市民壓力甚大，新冠疫情下問題加劇。不少報告指香港人的精神健康困擾水平令人憂慮，惟求醫費用、標籤效應、輪候時間長等因素，窒礙大眾接觸精神健康服務。香港大學精神醫學系推出網上求助先導平台，透過網上對談，提供精神健康諮詢服務，增加了大眾對有關服務的接觸，填補線上簡訊服務與實體服務之間的差距，亦減低市民尋專業支援的障礙。

有關平台名為「headwind 迎風」，至今已為全港逾1,600人提供諮詢服務，當中近半使用者為年輕人，而大部分使用者之前從未會見過精神專科醫生。他們的壓力通常是來自工作、學業，或關係問題。按常用的「K6 精神困擾指標 (K6 Distress Scale)」，並以12或13分作為分辨高度情緒困擾人士的標準，有58%平台使用者屬相關人士，而他們經對談後，比例顯著下降至30%；而且服務不僅有短期有效用，他們在3個月仍見精神狀況有改善。

港大指，參加者認為有關服務提供一個安全平台，提升對自身精神健康狀況的認識，及可提供更多求助方向，另通過接觸精神專科醫生，也有助解決對尋求精神專科認識缺乏及污名問題，而衍生的障礙和掙扎。港大認為，此模式成功接觸大量有精神困擾的人士，並可協助改善，建議公營公營精神健康機構，可考慮運用類似具主導性、彈性及方便用戶的平台，提供服務。