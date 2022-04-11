港鐵車箱拍片開枱打麻雀　4男1女認妨擾罪共罰款5000元

去年10月，網上流傳一條4名青年在港鐵車廂內開枱打麻雀的片段，警方經調查後拘捕4男1女，控告他們導致公眾地方遭受阻礙；5人另涉違反港鐵附例，包括行李尺寸超出規定及其中4人使用長者八達通。案件今天（11日）在九龍城法院提堂，5人認罪及各被判罰款1,000港元。

5名被告依次是何浩源（27歲、建築工人）、翁浩銓（21歲、學生）、彭呈壹（20歲、學生）、徐栢軒（24歲、學生）及崔智淵（21歲、女學生），均被控一項「作出任何作為，因而可導致公眾地方遭受阻礙」罪；何另被控違反香港鐵路附例第4A條，即攜帶超出規定上限的行李，其餘4人則被控違反港鐵附例第15條，即使用長者八達通乘搭港鐵。

據案情指，2021年10月13日約傍晚6時許，5名被告於旺角港鐵站登上往調景嶺方向的觀塘線列車，當時何浩源正手持麻雀枱。當列車駛至樂富站時，其中4人在車廂內開枱打麻雀，何則用手機拍攝過程。直至傍晚近7時，列車駛近彩虹站，5人收拾麻雀枱並下車。警方接報及經調查後，於同年11月13日拘捕5人。5人在警誡下作招認，何稱5人假裝在列車上打麻雀，打算拍成有趣的影片作分享之用，其餘4人則承認使用長者八達通乘搭港鐵。

警方就本案舉行網上簡報會，鐵路警區總督察段雅倫指，5名被告於港鐵繁忙時段阻礙車廂整條通道，行為自私，雖然各人只為自娛及不涉金錢交易，但對其他乘客卻造成不便、噪音，甚至構成危險。段又提醒市民進行任何活動時，須遵從香港法例；港鐵營運主管呂幹貽感謝警方調查及歡迎法庭判決。呂呼籲乘客要顧己及人，不要作出滋擾他人的行為。對於事件中有4人使用長者八達通，呂指出為保障所有乘客利益，港鐵會依法打擊逃票行為。

案件編號：KCCC 727/2022