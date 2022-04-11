教師第2輪基本法測試5.21舉行　有需要人士可經教育局網頁申請

2022/23學年起，教師必須持有《基本法》測試及格成績，方可獲學校聘用為常額教師。考慮到教師對參加測試的需求，教育局今日(11日)公布，將於5月21日再次開放第二輪《基本法》測試供有需要的教師申請。

新申請者，可由4月22日上午9時起至4月28日下午5時前，透過教育局網頁內的網上申請系統提交申請。由於測試名額有限，教育局會以先到先得的形式處理，並會在5月12日或之前以電郵通知申請人有關申請結果及測試詳情。

至於較早前已提交申請參加第二輪《基本法》測試的申請人無須另行申請或更改已提交的選擇。除測試日期之外，先前選取的時段和考場所屬地區將維持不變。教育局會在5月6日或之前以電郵通知這些申請人有關申請結果及測試詳情，亦會以手機短訊提醒申請人留意有關電郵。

《基本法》測試的內容及形式參照公務員事務局《基本法》測試的安排，時間為20分鐘，如在15題多項選擇題中答對8題或以上，滿分100分要取得53分或以上會被視為及格。如有關教師曾參加公務員事務局舉辦的《基本法》測試，並取得以上及格分數，會被視為已符合相關要求。