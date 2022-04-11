「光復元朗」變警民衝突　發起人認組織罪周三判刑

曾於2019年7月申請在元朗遊行、被警方發出反對通知書的「光復元朗」行動發起人鍾健平，在當年7月27日元朗發生大規模警民衝突後被拘捕，同年8月底拒絕續保候查。鍾在事隔兩年後被正式落案，控以組織及參與未經批准集結2罪，他今（11日）在區院承認組織一罪，控方指鍾明知相關集會及遊行未經批准，仍公開呼籲公眾參與，事件最後亦演變成暴力衝突，危害公眾秩序及安全，以及他人的權利。法官胡雅文將鍾還押至周三（13日）判刑。

42歲被告鍾健平，報稱公關人士，他被控1項組織未經批准集結及1項明知參與未經批准集結，控罪指他於2019年7月26日至27日，在香港違反《公安條例》第13條而組織1個公眾遊行；及在無合法權限或無合理辯解的情況下，明知而參與該集會遊行。他承認首罪，餘罪則存檔法庭。辯方求情指被告於元朗土生土長，致力拯救流浪動物，是一名和平及喜歡動物的人。惟當年元朗7月21日的襲擊事件令他感震驚及認為需採取行動，他犯事並沒有不良動機。被告的裝備並不如其他示威者，亦非領導角色，被告只是處事天真及欠缺組織經驗，當刻受情緒驅使，事後已得到教訓，亦沒有參與其他集會。被告更曾遇襲而要搬遷，並擔憂其父因而受影響，希望法庭給予機會，讓他可盡快回歸正常生活。

案情指自2019年6月中，本港各區多次發生示威衝突，同年7月21日在元朗發生暴力襲擊事件。被告於2日後向警方申請在7月27日於元朗舉行一個公眾集會，目的為譴責襲擊事件，並打算由元朗水邊村遊樂場遊行至元朗西鐵站。惟警方考慮到路線、之前的事件及一些網上激進言詞等，恐集會或演變成暴力衝突，並拒絕其申請，被告雖向警方提上訴但仍被駁回。被告被駁回上訴後向記者稱，他在7月27日仍會繼續行至西鐵站，並歡迎任何人到元朗遊玩或買老婆餅。

7月27日下午3時許，被告於擬舉行集會的元朗水邊村遊樂場見記者，同時有過百名黑衣示威者聚集在該處。及後示威者開始堵路、築起屏障、叫口號及辱罵警察，又有人向元朗警署門口灑溪錢，更有人走到輕鐵路軌等，令交通嚴重受阻。警方其後設立防線，人群至晚上11時才散去，期間元朗亦有多處發生暴力衝突。被告曾走到警方防線前方要求對話、着示威者不要投擲物品及後退，又曾表示自己是集會申請人及與一名警方指揮官溝通，圖控制場面；他又在遊行路終點元朗站接受傳媒訪問，表示會留守該處至其他人離開，及指警方有證據可拘捕他等。

案件編號：DCCC 842/2021