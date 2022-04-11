今增1407確診　其中13宗屬輸入　快測平台佔709宗

新冠肺炎疫情未遏，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(10日)新增698宗經核酸檢測確診個案，其中13宗為輸入病例，其餘5宗檢疫酒店發現；另錄得709宗經快速檢測呈報平台登記及成功確認。因此，今日共新增1,407宗個案，第5波個案累計1,178,959宗，其中739,189宗為經核酸檢測確診個案，另外439,770宗為快速檢測呈報個案。另再有57名新冠患者離世，醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，當中包括52人昨日於公立醫院病逝。

輸入個案方面，張竹君指，當中有4宗經快測找出；有5名輸入患者為昨日(10日)抵港，包括3人乘阿聯酋航空EK384航班來港、1人乘酷航TR980航班抵港、1人乘泰國航空TG600航班飛抵；其餘9人則為較早前抵港病例。此外，昨日沒新增院舍爆疫。而在現有爆疫院舍中，其中22間安老院舍及6間殘疾人士院舍有新增個案，涉約35名院友及5名職員。

對於疫情走勢，張竹君表示整體情況穩步下跌，看到核酸及快測確診數字差不多，而在上周五至昨日(8日至10日)的快測呈報數字明顯比核酸檢測多，相信升幅源於期間進行的「全民快測」；而「全民快測」第2、3天的數字亦已回落，或因有關隱形患者已在首天找到。

她續指，快測確診者，過往比例是65%為有病徵，35%沒病徵，但在3天「全民快測」的個案中，有關比例卻掉轉，35%為有病徵，65%沒病徵，相信「全民快測」找到無病徵患者。而隔離方面，張竹君指快測找出的無病徵確診者，與其他人士需否被送走隔離的衡量標準無分別，而是次「全民快測」2,800多宗個案中，有8成人士適合在家隔離。

至於阿斯利康的單株抗體藥物，李立業表示屬注射性藥物，醫管局會持續監察供應及使用情況，外國主要為免疫力低而不適合打針的病人處方，當局會視乎臨床情況及諮詢專家意見，並考慮最新數據，包括本地情況及臨床數據，再決定使用細節。

此外，私家醫生處方新冠口服藥方面，李立業指出，醫管局自2月15日首次借藥予私家醫院，至今共已處方超過400個療程。