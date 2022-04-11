再添57疫患離世　包括52歲無打針女病人　第5波累計8614人殁

新冠肺炎疫情未遏，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，昨日(10日)新增57宗醫管局呈報死亡個案，第5波截至目前共有8,614名死者。整體死亡個案涉3,517女5,097男，年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數為86歲，當中有8宗為兒科病人。

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業補充，昨日全港有52名新冠病人在公立醫院離世，涉及25男27女，年齡介乎52至107歲，當中有26人來自院舍，33人未接種疫苗、11人已打一針、7人打兩針，1位打了3針，49人為65歲以上長者。滯後呈報個案方面，由4月9日有5人離世，涉及4男1女，年齡介乎80至95歲。

在較年輕死亡個案方面，李立業公布一名52歲無打針女病人，有肺癌背景及長期病患，3月中確診，在家休息，直至3月21日起快測一條線，3月26日於東區醫院因氣促入急症室，有肺積水，提供類固醇等治療後出院，翌日再入瑪麗醫院，情況惡化至昨日離世。

另一位為61歲女病人，打了兩針疫苗，第2針於3月30日打，距離世相隔少於兩周，有肺癌背景，接受化療，4月初快測確診，8日於指定診所求診，有氣促、發燒，迷糊，血含氧量低，入院照X光見肺炎情況，至昨日過身。