涉法庭內滋擾被控煽動　自稱牧師男子須還押候訊

6名「旁聽師」日前被警方國安處拘捕，指他們在法院旁聽聆訊時，故意作出滋擾行為。其中4人獲准警方保釋，包括職工盟前副主席鄧建華。餘下1名自稱牧師的男子及1名六旬婦人則被落案控告發表煽動文字等罪，案件上周五（8日）在西九龍法院提堂，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉已批准女被告以2萬港元保釋候訊，沒有律師代表的男被告今天（11日）繼續自行陳詞申請保釋，但遭裁判官拒絕。他需還押懲教看管，4月19日再作保釋覆核，案件將於5月19日再訊。

59歲被告彭滿圓及67歲被告趙美英，均報稱無業，他們共同被控1項發表煽動文字罪，指他們於2022年1月4日，在西九龍法院大樓第3庭發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；慫使他人不守法或不服從合法命令的文字。

彭另被控作出1項或多項具煽動意圖的作為，指他於2020年11月17日至2022年2月16日，在香港製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，具意圖對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：WKCC 928/2022