政Whats噏：狄志遠百日重啟政改期票未兌現　下半年找數信得過？

身為唯一一個非建制派議員嘅狄志遠，早於任期開始時，承諾會喺上任100日內，提出重啟政改議員議案。轉眼間100日已過，相關議案仲係唔見影喎，開咗期票冇兌現。佢就話絕對無放棄呢個議案，只因現時整個社會都集中抗疫，依家提議案效果未如預期，又擔心會畀建制派玩，修訂佢嘅議案。佢又話預料今年下半年，等疫情緩和經濟慢慢恢復後，應該就可以提出議案喎。係真唔係啊？

狄回應東網查詢時話目前希望搵一個更好嘅方法，令議案達到最大效果。佢解釋呢幾個月第5波疫情嘅消息鋪天蓋地，社會上所有嘅關注都聚焦哂去抗疫到，如果依家提出議案，未必可以引起社會關注，達到政改議案嘅最大效用。

另一個更現實嘅原因，佢坦言係因為擔心會畀建制派議員「玩」。會點樣畀人玩呢？其實咪就係擔心建制派會修訂佢個議案囉。佢話建制派可能會從社會經濟角度修訂該議案，例如話疫情啱啱平穩，應該要先搞好經濟，再處理政治議題，咁樣議案亦都係會變咗質。

佢話係因為唔想白行一趟，得不償失，所以先未提出該議案啫，成個決定經過深思熟慮；仲要諮詢埋民主派人士，包括民主黨成員、前議員等，佢話相關人士喺民主派入面都係資深、有份量嘅人士，而佢哋都認為唔應該依家貿貿然提出議案。佢又提到其所屬政黨同現任民主派區議員或者政黨都有一定溝通嘅，例如會一齊派下口罩咁，希望疫情過後可以有更多互動喎。

佢又強調仍然堅持爭取重啟政改，從來都無放棄過喎，不停喺其他地方發揮議題，亦有喺佢嘅上任百人工作報告入面提到要重啟政改等。不過，淨係講，唔知佢又會幾時做呢？佢就話，現時正值特首選舉，佢都會向特首候選人表達要重啟政改，落實雙普選等議題，提交政制發展建議書，不過暫時就同候選人未有接觸，因為有關候選人都忙碌嘅。

最後佢就話，估計今年下半年，等到新冠疫情緩和，經濟慢慢復甦，就會提出議案，仲話其實佢已經草擬咗草案㗎啦，等待適當時候就會提出喎。唔知佢今次話找數，又信唔信得過呢？