過去5個財政年度77%甲級工程延遲落成　平均延誤3季度

工務工程項目屢超額及延誤落成！根據立法會文件，過往10年間，立法會財務委員會共批出約560個甲級工程項目，共撥款約10,600億港元；惟當中有5%項目需追加撥款，佔整體撥款額6.4%，涉款680億港元。此外，過去5個財政年度，有約90個主要甲級工務工程項目完工，當中有約77%項目工程出現延誤，平均出現約3季度延誤。

發展局表示，批出的90個甲級工務工程項目中，有約70個項目出現延誤情況，主要原因批准撥款過程延誤、惡劣天氣、或其他因素影響。

至於撥款方面，除過往10年共有5%項目需追加撥款外，發展局進一步透露過去5個財政年度有6個項目需追加撥款，包括南港島線(東段)主要基建工程、沙田至中環線鐵路建造工程前期、啟德發展計劃區域供冷系統、沙田至中環線鐵路建造工程餘下工程、沙田至中環線非鐵路建造工程餘下工程及港珠澳大橋主橋項目，共追加撥款137.522億港元。

另外，談及於去年展開的11號幹線(元朗至北大嶼山段)的勘查研究，發展局指預期勘查研究能於核准預算內完成，至於沙田繞道項目則暫未有進一步資料。