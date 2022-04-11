呃近1200天病假秘撈揸的士判監　澳門海關關員獄中上訴遭駁回

公務員「秘撈」屬違法是眾所周知的，澳門1名海關關員早前涉嫌於4年間，長期請病假揸的士賺外快，被判入獄2年9個月，並需歸還逾120萬澳門元假期津貼及利息。該關員獄中上訴請求緩刑，澳門中級法院認為犯罪故意程度高，沒有真誠悔悟，知法犯法，漠視法律，守法意識非常薄弱，故駁回其上訴，維持原判。

法院指出，若案件判處緩刑會動搖社會對法律的有效性及法律秩序的信心，尤其會錯覺以為紀律部隊人員觸犯相關罪行後果不足掛齒，不利社會安寧及秩序。

早年患有椎間盤突出的被告，在2014至2018年間，曾173次以痛症為由騙取病假，共缺勤1,197天，涉及約122.2萬元薪金連假期津貼，初級法院裁定被告相當巨額詐騙罪成，判處入獄2年9個月，返還122多萬元及利息。惟澳門保安司司長在事隔8個月始於2019年05月17日批示將涉案關員撤職，當時有澳門立法會議員批評當地海關管理不善，處理事件態度散漫，案情黑白分明，卻「拖足一年」才將有關關員撤職，嚴重影響市民對海關之觀感。

案情指，1名海關關員於2013年被醫生診斷患病，其後經衞生局健康檢查委員會建議，獲安排從事較為輕便工作。該關員自2014年起，曾173次以痛症為由向部門提交病假單，在2014年9月至去年5月期間，累積向部門取得1,197天有薪病假，涉及約122.2萬澳門元薪金連假期津貼。

該關員於2014年3月起開始「秘撈」揸的士，包括在放有薪病假期間，全職揸夜更的士，每更工時長達12小時。資料更顯示，該關員當的士司機期間，有30多宗濫收車資等違規紀錄。