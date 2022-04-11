政府去年新購房車僅7.3%為電動車　充電位不足　議員斥做壞榜樣

為減少路邊空氣污染問題及減少碳排放，港府近日呼籲市民使用電動私家車，取代傳統汽油車，並推出多項優惠推動，但政府近年新購入的房車中，只有7.3%為電動車，立法會財務委員會今日(11日)討論有關環境的撥款，多個議員質疑政府雙重標準，只叫百姓買電動車，而各部門依然固我，未有跟隨環保政策，優先選購電動車，斥做壞榜樣，亦有議員關注電動車充電設備問題，包括擔心數量不足、充電設備的標準問題，擔心未能與內地互通。環境局則回應指，政府今年首季的電動車購入比率已升至40%至50%。

政府雖然鼓勵市民換電動車，但參考政府車隊編制，1,721輛房車中僅得143輛電動車，佔政府總房車數目8.3%。而去年政府各部門共購買的386輛為房車中，電動車僅佔28輛，僅約7.3%。議員葛珮帆斥責，政府「講就話要全力推動電動車，自己買車又唔係(電動車)優先」，認為政府用電動車的比例過低是做壞榜樣，質疑電動車政策僅環境局推進，其他部門未有配合，促請當局需跨部門合作，減少汽油車比例。

環境局局長黃錦星表示，政府已以身作則，內部訂立新規矩，新購入的中小型車需以電動車為本。黃指出，政府今年首季換車時已有40%至50%的新車為電動車，而同期全港的新車之中，已經由每4架車中1架為電動車，升至每3架車，便有1架為電動車，「已是世界前列的水平」。

多個議員關注電動車充電站問題，議員謝偉銓表示，有個別屋苑規模大，分多期發展，但只能於申請「EV屋苑充電易資助計劃」一次，擔心不足以滿足屋苑居民的需要，出現「爭崩頭」的情況。環保署副署長馮浩然則回應指，由於計劃涉公帑個別屋苑過大，憂佔用過多資源，因而設限。馮補充，大型屋遞交申請時，不同期數業戶會自行分配名額，未出現再申請的情況。

另有議員追問充電裝置所使用的充電標準，議員陳紹雄指，本港與內地的交通往來日趨頻繁，指若本港的充電裝置全面使用歐盟的標準，內地進口或來港的電動車則難以於本港充電。馮浩然表示，本港會多元化使用歐盟及內地標準的充電裝置，以接納世界入口的車輛，會按地區審視兩者比例，例如北區或新界地區若較多商用電動車，則會較多內地標準的充電裝置。

亦有議員問及發泡膠圍城問題，黃錦星表示，食物及衞生局正牽頭與內地商討運回內地重用方案，又指情況為短期問題，若大力發展發泡膠處理設備需考慮長遠發泡膠廢物量問題。