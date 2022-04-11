多30幢大廈納強檢名單　大埔頌雅苑頌真閣及富善邨善雅樓上榜

再有30個指明地方涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(11日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該25個地方的人士，須於明日至後日(12日至13日)期間進行病毒檢測。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的確診個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試染疫並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求，換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他確診個案沒有分別。

涉及多宗新冠肺炎個案的地點如下：

1.屯門大興邨興泰樓

2.葵涌石蔭東邨蔭恒樓

3.青衣長康邨康美樓

4.觀塘翠屏南邨翠杭樓

5.上水清河邨清顯樓

6.沙田新田圍邨欣圍樓

7.粉嶺雍盛苑雍華閣

8.秀茂坪寶達邨達喜樓

9.天水圍天逸邨逸江樓

10.牛頭角牛頭角上邨常康樓

11.九龍城德朗邨德瑜樓

12.藍田德田邨德禮樓

13.大埔頌雅苑頌真閣

14.馬鞍山錦豐苑錦蓉閣

15.荃灣石圍角邨石桃樓

16.油塘油麗邨逸麗樓

17.土瓜灣欣榮花園5座

18.牛池灣彩雲(一)邨紫霄樓

19.觀塘雲漢街36至48號晨星樓

20.香港仔鴻福苑鴻澤閣

21.薄扶林桃李臺15號桃李園

22.大埔富善邨善雅樓

23.元朗朗屏邨鳳屏樓

24.天水圍天富苑元富閣

25.屯門寶田邨5座

26.沙田水泉澳邨峻泉樓

27.青衣青怡花園7座

28.粉嶺欣盛苑欣彩閣

29.將軍澳將軍澳中心12座

30.葵涌大窩口邨富雅樓