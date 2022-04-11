多個新發展區最快2024年入伙　粉嶺高球場年內展開法定程序

多個新發展區將供應公營房屋。立法會文件顯示，東涌新市鎮及洪水橋/厦村新發展區最快於2024年容許首批居民入伙。此外，就粉嶺高爾夫球場32公頃土地，政府指就有關該用地的研究將於短期內完成，期望在年內展開相關法定程序。

其中，東涌新市鎮擴展涉及填海土地130公頃及徵收私人土地約16公頃用地，預計可提供62,100個單位，包括44,700個公營房屋單位，預計可容納18.4萬人。項目料2024年起分階段，於7年內完成工程，首批居民最快於2024年入伙。

至於古洞北/粉嶺北新發展區總面積約612公頃，預計可提供約71,800個房屋單位，當中包括約48,500個公營房屋單位，首批私營房屋居民可於明年入伙，而首批公營房屋居民則可於2026年入伙。

就洪水橋/厦村新發展區，專用安置屋邨首批居民將於2024年入伙，而第2期發展的設計及工地勘測亦已於2020年9月展開，目標是在2024年展開工程。該新發展區全面落成後，可提供約61,500個房屋單位，當中包括31,800個公營房屋單位。

此外，根據文件，食環署及屋宇署轄下的滲水投訴調查聯合辦事處去年共接獲43,233宗舉報，創自2017年新高，該處並已處理當中36,262宗的舉報。