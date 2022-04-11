大灣區青年就業計劃僅344人已入職　較預期少一半

港府去年初推出「大灣區青年就業計劃」，企業凡聘請及派駐本地大專畢業生到內地工作可獲發放津貼，其名額2,000個，當中約700個專為創科職位而設。然而，受新冠肺炎疫情連累，創新及科技局最新公布，計劃實際參與人數僅有344人，不足預期的一半。

當局指，約270間企業提交合共約1,800個創科職位空缺。截至今年2月，已收到344份畢業生受聘於創科職位的入職通知，批出的津貼僅約622萬港元。該計劃目前已停止接受企業提交職位空缺，而參與計劃的畢業生最遲已於去年8月底入職。

至於創科局去年中推出的「傑出創科學人計劃」，預計投放20億港元，資助大學聘任國際知名創科學者及其團隊來港任教或參與研究工作。局方表示，計劃預計5年內提供最多100個名額，其評審委員會分別去年7月及12月召開會，議審議由大學提交的提名，首兩輪已支持超過60名來自海外的傑出學者，他們及其團隊正陸續到港。委員會已邀請大學提交第3輪的提名，預計於今年第2季內進行審議。