跨省貨車司機入廣東前　須提早至少一天報備

廣東省新冠疫情交通專班周一（11日）通告，要求跨省貨車司機即日起進入廣東前，須提早至少24小時經指定渠道報備車牌號、計劃抵達時間，司機乘客姓名、身份證號碼、手提電話號碼等資料。當局希望防止疫情通過跨省貨物運輸傳播擴散。

通告要求，若跨省貨車司機未持有48小時內核酸檢測無感染證明，或持有檢測證明但通訊行程卡帶星號（*；即過去14天到過中或高風險地區），則須於進入廣東後第一時間就前往核酸檢測站，完成免費抗原與核酸檢測各一次。同時，所有入省貨車司機身在廣東期間，可在高速公路或普通公路的核酸檢測站，及所在地指定的免費核酸檢測服務站，享受不限次數免費核酸檢測服務。廣東鼓勵跨省貨車司機身在當地期間，全程持有48小時內核酸檢測無感染證明。

此外，廣東省內涉及跨省貨物運輸的各類工作站，將嚴格落實貨車司機報備資料核驗、掃碼測溫和查驗48小時內核酸檢測無感染證明。所有未核酸檢測、檢測無感染證明已過期、通訊行程卡帶星號的貨車司機，須就近分別接受一次免費抗原檢測和核酸檢測，確認檢測結果前須按照閉環管理工作。另未持48小時內核酸檢測無感染證明、通訊行程卡帶星號的入省貨車司機，停留住宿期間須納入所在地疫情防控閉環管理。